أخبار عاجلة

هند عبد الحليم وزوجها بأزياء جذابة في "الجونة" -
الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية -
اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان -
شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان -
"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية -
بهدفي سالم و"جيوفينكو".. الهلال يتخطى أبها ويصل للنهائي الأغلى -
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه -
الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

مغرّدون يسخرون من نسيان عون أنه رئيس الجمهورية: ماذا تركت للمواطن؟- (تغريدات)

Print
مغرّدون يسخرون من نسيان عون أنه رئيس الجمهورية: ماذا تركت للمواطن؟- (تغريدات) مغرّدون يسخرون من نسيان عون أنه رئيس الجمهورية: ماذا تركت للمواطن؟- (تغريدات)

جى بي سي نيوز :- أكثر الرئيس اللبناني ميشال عون في رسالته الموجّهة إلى اللبنانيين ونواب الأمة من استخدام كلمة ” أين” للدلالة على تبخّر الوعود الإصلاحية وعدم الالتزام بها، الأمر الذي دفع بناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاستغراب كيف نسي عون أنه رئيس جمهورية مسؤول وليس ناشطاً في الثورة ليطالب ويسأل أين الخطط الإنقاذية وأين الكهرباء وأين استعادة الأموال المنهوبة؟.

ومما رصدته ” القدس العربي” في هذا المجال ما أورده المستشار السابق للجنرال عون الياس الزغبي الذي كتب “إذا كان رئيس الجمهورية يسأل ويسأل عن الإصلاحات فماذا ترك للمواطن أن يسأل؟!”.

 

 

وقال الإعلامي محمد بركات “الناشط المدني ميشال عون يسأل عن الكهرباء والأموال المنهوبة والصحة شي بيفلج”.

واستغرب الإعلامي طوني أبي نجم أن يكون “خطاب رئيس الجمهورية بعد 4 سنين من تولّيه المسؤولية أين وأين؟!”، مسترجعاً مواقف سابقة لعون قال فيها “ما خلّوني، وبس كون بموقع المسؤولية حاسبوني”.

وكتب مارون غنّام “من بعد ما سمعت كلمته صرت قول مش حرام هالزلمي ما يعمل رئيس ويحققلنا كل هالاصلاحات يللي ذكرها ؟ رحمتك يا ربّ “.

 

 

وسخر مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس من الكلمة الرئاسية قائلاً ” للأمانة والدقة التاريخية كلمة شاملة، عميقة،رؤيوية، منمّقة، فيها كل التساؤلات ولا تقدّم جواباً واحداً، أين رجال الدولة؟ أين رئيس الجمهورية؟ أين تيريز؟”( في إشارة إلى التسمية التي أطلقها جعجع على باسيل).

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط غرّد قبيل إطلالة رئيس الجمهورية سائلاً ” ماذا سيقول قبطان السفينة وسط العواصف؟ هذا اذا كان موجوداً “، وأضاف ” كلّنا آذان”.

 المصدر : القدس العربي 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الاردن : لا تغيير على توقيت الحظر بعد العمل بالتوقيت الشتوي حتى الان

الاردن : لا تغيير على توقيت الحظر بعد العمل بالتوقيت الشتوي حتى الان

وزير الخارجية الفرنسي يحذّر “كلما تأخر” تشكيل الحكومة اللبنانية “غرق المركب أكثر”

وزير الخارجية الفرنسي يحذّر “كلما تأخر” تشكيل الحكومة اللبنانية “غرق المركب أكثر”

بالفيديو : الملك يطمئن على المصابين الأردنيين في فرنسا

بالفيديو : الملك يطمئن على المصابين الأردنيين في فرنسا

الأردن : 279ر2 مليار دينار قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية حتى حزيران

الأردن : 279ر2 مليار دينار قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية حتى حزيران

شبكة عيون الإخبارية