أزمة 2001 تلوح بالأفق.. "بلومبرج": تركيا تشهد أطول فترة هبوط لليرة منذ 21 عاماً

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قرار البنك المركزي الأخير زاد قلق المستثمرين من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية

نشرت وكالة "بلومبرج" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، تقريراً يسلط الضوء على التراجع الحاد لقيمة الليرة التركية، لافتة إلى أن الأسبوع الماضي شهد أطول انهيار أسبوعي لليرة منذ عام 1999.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الليرة التركية تنهار أمام الدولار الأمريكي منذ 9 أسابيع متتالية، مشيرة إلى أن قرار البنك المركزي الصادر الأسبوع الماضي بشأن تثبيت أسعار الفائدة كان مؤثراً.

وبحسب "زمان" التركية أصدر البنك المركزي التركي قراراً بعد اجتماع لجنة السياسات المالية، بتثبيت الفائدة عند مستوى 10.25%، بينما رفع فائدة نافذة السيولة المتأخرة من 13.25% إلى 14.75%.

وأرجع البنك المركزي السبب إلى المساعدة في تخفيض معدل التضخم.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن قرار البنك المركزي التركي أصاب المستثمرين بالمزيد من القلق في وضع تزداد فيه المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشارت إلى أن الانهيار الذي تشهده الليرة التركية هو الأطول مدة منذ عام 1999، لافتة إلى أن التطورات الأخيرة التي حدثت العام الجاري أعادت إلى الأذهان الأزمة الاقتصادية التي شهدتها تركيا في عام 2001.

وبحسب صحيفة "دنيا"، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي في تركيا بنسبة 0.76 في المائة الأسبوع الماضي، إلى 7.9640 ليرة، وارتفع اليورو بنسبة 1.61 في المائة إلى 9.4200 ليرة.