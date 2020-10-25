أخبار عاجلة

هند عبد الحليم وزوجها بأزياء جذابة في "الجونة" -
الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية -
اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان -
شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان -
"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية -
بهدفي سالم و"جيوفينكو".. الهلال يتخطى أبها ويصل للنهائي الأغلى -
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه -
الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أزمة 2001 تلوح بالأفق.. "بلومبرج": تركيا تشهد أطول فترة هبوط لليرة منذ 21 عاماً

Print
أزمة 2001 تلوح بالأفق.. "بلومبرج": تركيا تشهد أطول فترة هبوط لليرة منذ 21 عاماً أزمة 2001 تلوح بالأفق.. "بلومبرج": تركيا تشهد أطول فترة هبوط لليرة منذ 21 عاماً
قرار البنك المركزي الأخير زاد قلق المستثمرين من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية

أزمة 2001 تلوح بالأفق..

نشرت وكالة "بلومبرج" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، تقريراً يسلط الضوء على التراجع الحاد لقيمة الليرة التركية، لافتة إلى أن الأسبوع الماضي شهد أطول انهيار أسبوعي لليرة منذ عام 1999.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الليرة التركية تنهار أمام الدولار الأمريكي منذ 9 أسابيع متتالية، مشيرة إلى أن قرار البنك المركزي الصادر الأسبوع الماضي بشأن تثبيت الفائدة كان مؤثراً.

وبحسب "زمان" التركية أصدر البنك المركزي التركي قراراً بعد اجتماع لجنة السياسات المالية، بتثبيت الفائدة عند مستوى 10.25%، بينما رفع فائدة نافذة السيولة المتأخرة من 13.25% إلى 14.75%.

وأرجع البنك المركزي السبب إلى المساعدة في تخفيض معدل التضخم.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن قرار البنك المركزي التركي أصاب المستثمرين بالمزيد من القلق في وضع تزداد فيه المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشارت إلى أن الانهيار الذي تشهده الليرة التركية هو الأطول مدة منذ عام 1999، لافتة إلى أن التطورات الأخيرة التي حدثت العام الجاري أعادت إلى الأذهان الأزمة الاقتصادية التي شهدتها تركيا في عام 2001.

وبحسب صحيفة "دنيا"، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي في تركيا بنسبة 0.76 في المائة الأسبوع الماضي، إلى 7.9640 ليرة، وارتفع اليورو بنسبة 1.61 في المائة إلى 9.4200 ليرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعاملات الثلاثاء.. ارتفاع أسعار النفط وسط متابعة تطورات الجائحة

تعاملات الثلاثاء.. ارتفاع أسعار النفط وسط متابعة تطورات الجائحة

تعاملات الثلاثاء.. ارتفاع أسعار النفط وسط متابعة تطورات الجائحة

تعاملات الثلاثاء.. ارتفاع أسعار النفط وسط متابعة تطورات الجائحة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات 26/10/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات 26/10/2020

اليوم - الحكومة لا صحة لرفع سن المعاش لـ 65 عاما خلال العام الحالي ولا زيادة في أسعار الكهرباء

اليوم - الحكومة لا صحة لرفع سن المعاش لـ 65 عاما خلال العام الحالي ولا زيادة في أسعار الكهرباء

شبكة عيون الإخبارية