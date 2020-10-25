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#العدل: تعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل

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#العدل: تعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل #العدل: تعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل
بتوجيه "الصنعاني".. من المؤهلات شرعيا وقانونيا

#العدل: تعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل

وجّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعياً وقانونياً في وظيفة كاتب عدل.

وتأتي هذه الخطوة للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي، بعد قيام الوزارة مؤخراً بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.

وأوضحت الوزارة أن كاتبات العدل الـ100 سيباشرن العمل رسمياً الأحد المقبل ببرنامج تدريبي متخصص مدته 3 أشهر، بالتعاون مع مركز التدريب العدلي، بالإضافة إلى التدريب التطبيقي في وكالة الوزارة للتوثيق وكتابات العدل.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج التدريبي لكاتبات العدل يشتمل على العديد من المحاور النظرية والتطبيقية بما في ذلك معرفة مهام واختصاصات وإجراءات التوثيق وفقاً لما ورد في النظام، ومنها ما يتعلق بالتدريب على التقنيات الحديثة المرتبطة بالعمل التوثيقي.

وزير العدل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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