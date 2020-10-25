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"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر

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"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر "فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر
أكد أنه من غير المرجح أن تجري أي عملية تطعيم واسعة قبل 2021

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنطوني فاوتشي، اليوم الأحد إن البت في سلامة وفعالية لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 سيكون بحلول أوائل ديسمبر المقبل، لكن من غير المرجح أن تجري أي عملية تطعيم على نطاق أوسع قبل عام 2021.

وقال أنتوني فاوتشي، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "سنعرف ما إذا كان أحد اللقاحات آمنًا وفعالًا بحلول نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر".

وتابع فاوتشي: "عندما تتحدث عن تطعيم قطاع كبير من السكان ليتسنى لك إحداث تأثير هام في ديناميكيات التفشي، فإن ذلك لن يحدث على الأرجح قبل الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل"، وفقًا لرويترز.

وكان فاوتشي قال، في مقابلة مع "سي إن إن" الجمعة، إن الأميركيين إذا لم يرتدوا الكمامات، فربما يجب إلزامهم بذلك.

وجاءت تصريحات فاوتشي تلك في اليوم نفسه الذي سجلت فيه الولايات المتحدة نحو 80 ألف إصابة، في أعلى حصيلة إصابات يومية.

وكان المسؤول ذاته قد ذكر في سبتمبر الماضي أن ارتداء الأقنعة الطبية قد لا ينجح، بسبب صعوبات في التنفيذ.

وفي المقابلة ذاتها، كشف فاوتشي أن الصعوبات "ما زالت مستمرة"، لكن في حال وافق الجميع، فهذا شيء مهم، معربًا عن اعتقاده أن ارتداء الكمامات الواقية فكرة رائعة لو تمت بشكل جماعي.

وشدد على ضرورة تعزيز إجراءات ارتداء الأقنعة الطبية والتباعد الاجتماعي، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال: "إنها (ارتداء الكمامة) تبدو بسيطة للغاية.. لكننا لا نفعل ذلك بشكل موحد وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نشهد هذه الزيادات المفاجئة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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