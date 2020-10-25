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"الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية" يفعّل حملة "الصلاة نور"

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للتوعوية بأهمية الصلاة بالشراكة مع مطار الملك فهد بالدمام

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع، وبالتنسيق مع إدارة مطار الملك فهد بالدمام، برامج وفعاليات ضمن حملة (الصلاة نور) التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة .

وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر الإدارات الحكومية والأهلية ولوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن الخطة الميدانية والتوعوية للفرع تواكب هذه الحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام؛ انطلاقاً من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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