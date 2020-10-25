عسير.. "التدريب التقني" تنهي تأهيل 70 من منسوبي الدوريات الأمنية والشؤون الصحية

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ضمن مبادراتها المجتمعية.. والحفظي: قدمت مجاناً على محورَي إدارة الجودة والأمن السيبراني

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، تدريب نحو 70 مستفيداً -عن بعد-، من منسوبي الدوريات الأمنية والشؤون الصحية بمنطقة عسير، ضمن مبادرات الإدارة المجتمعية.

مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، أوضح أن الساعات التدريبية قدمت مجاناً ضمن محورين؛ هما "إدارة الجودة الشاملة" و"الأمن السيبراني"، مشيراً إلى أنها استهدفت شريحتين تقدمان كثيراً من الخدمات للوطن والمواطن خلال الأزمة العالمية "كورونا"، هما الشؤون الصحية والدوريات الأمنية.

وبيّن الحفظي؛ أنه سيمنح المشاركين في الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني