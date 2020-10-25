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الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
بهدفي سالم و"جيوفينكو".. الهلال يتخطى أبها ويصل للنهائي الأغلى
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
"العنزي" إلى رتبة "مقدم"
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
روسيا.. الانفجار في ناقلة نفط في بحر آزوف تسبب بفجوة يصل حجمها إلى 12 مترا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 25 أكتوبر 2020 11:37 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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