كورونا في 5 دول.. 432 حالة وفاة جديدة بالبرازيل و431 بالمكسيك

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أكثر من مليون إصابة في كولومبيا.. وكوريا الجنوبية تسجل 61 حالة إضافية

سجلت البرازيل خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 432 حالة وفاة و26979 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 156903 حالات وفاة؛ فيما بلغ عدد الإصابات أربعة ملايين و817898 إصابة مؤكدة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 6025 إصابة و431 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات المسجلة وصل إلى 886800؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات ليبلغ 88734.

وأكدت أن "العدد الحقيقي للمصابين، من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة".

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك بين الدول العشر الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت رابع أكبر حصيلة وفيات عالميًّا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

كولومبيا

تجاوزت كولومبيا عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الكولومبية.

وسجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 آلاف و769 إصابة بالفيروس؛ وفق ما أوضحته الوزارة؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و7 آلاف و711؛ وذلك منذ تسجيل أول إصابة في كولومبيا في 6 مارس.

موريتانيا

سجلت موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحة الموريتانية أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 7 آلاف و663 حالة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 163 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25.836.

وأوضحت الصحة الكورية أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا ظل عند 457 حالة.

ويمثل عدد الإصابات المعلن عنها اليوم تراجعًا قدره 16 إصابة عن اليوم السابق (77 إصابة)؛ ليظل أقل من 100 إصابة لليوم الثاني على التوالي.فيروس كورونا الجديد