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فرنسا تعلن زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا

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فرنسا تعلن زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا فرنسا تعلن زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا
إجمالي الإصابات 1,086,497 والوفيات تجاوزت 34 ألف شخص

فرنسا تعلن زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا

أعلنت سلطات الصحة الفرنسية اليوم تسجيل زيادة قياسية جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تجاوزت 45 ألف إصابة. وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق منذ تعميم الاختبارات على نطاق واسع.

وسُجّلت 45422 إصابة جديدة بكوفيد-19؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا إلى 1،086،497 إصابة، بحسب الأرقام التي نشرتها الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا.

كما بلغت حصيلة الوفيات اليومية 138 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصل المجموع إلى 34645 وفاة منذ بدء تفشي الجائحة على الأراضي الفرنسية.

يأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان الفرنسية توسيعًا كبيرًا لنطاق حظر التجول الذي فُرض قبل نحو أسبوع في باريس ومدن أخرى كبرى. الجديد فرنسا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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