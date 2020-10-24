منصة "اهتمام" الإلكترونية بصحة بيشة تستقبل أكثر من 22 ألف طلب

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الرد على 457 ملاحظة عن طريق المنصة وتحديث بيانات 213 مراجعًا

استقبلت منصة اهتمام للخدمات الإلكترونية للمرضى، التي أطلقها مستشفى الملك عبدالله ببيشة، 5737 وصفة إعادة دواء إلكترونية للمرضى.

جاء ذلك بإشراف من مدير الشؤون الصحية بييشة. وقد استقبل المستشفى 14137 موعدًا طبيًّا مع طبيب، واستقبلت المنصة 713 طلب تقرير طبي للمرضى، و352 أمر إركاب، ونفقات للمرضى الذين يتابعون حالاتهم الطبية بأحد المستشفيات التخصصية خارج بيشة، ولديهم قرار هيئة طبية نشط.

كما استقبلت المنصة منذ تدشينها 207 زيارات إلى الطب المنزلي للمرضى المسجلين ببرنامج الطب المنزلي، الذي يهتم بتحسين أداء منظومة الرعاية الصحية عبر تقديم الخدمات الطبية والصحية بالمنزل. فيما استقبلت منصة اهتمام 154 حالة استعلام عن مريض منوّم بالمستشفى.

وتم الرد والاستفسار على 457 ملاحظة عن طريق المنصة، وتحديث بيانات 213 مراجعًا، إضافة إلى استقبال 236 استفسارًا ومراجعًا لكل من الهيئة الطبية وقسم التنسيق الطبي والإحالات الطبية.

كما استقبل مكتب مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمستشفى الملك عبدالله ببيشة 41 طلبًا إلكترونيًّا للمراجعين خلال هذه الفترة، كما نفَّذ المستشفى 108 طلبات إلكترونية للمشاهد الطبية ونماذج المرافقة الطبية للمرضى المنوّمين بالمستشفى.

الجدير بالذكر أن منصة اهتمام تحتوي على خدمات المرضى، وعيادة الاستشارات الدوائية، والرعاية المنزلية، وإعادة صرف الدواء، والمحتوى التثقيفي، وتهدف لخدمة المجتمع والمرضى إلكترونيًّا، وتسهل على المستفيد إتمام طلبه من أي مكان.صحة بيشة