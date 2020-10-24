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.. "السماعيل": صوتي اعتلى في 500 مزاد على مدى 20 عامًا والمزادات العقارية فرصة للثراء

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بالفيديو.. "السماعيل": صوتي اعتلى في 500 مزاد على مدى 20 عامًا والمزادات العقارية فرصة للثراء .. "السماعيل": صوتي اعتلى في 500 مزاد على مدى 20 عامًا والمزادات العقارية فرصة للثراء
كشف لـ"سبق" عن موقف محرج له خلال مزاد عقاري بالخبر

بالفيديو..

أكد خبير "صوت المزادات" في التسويق العقاري، الدلال الشيخ خالد بن أحمد السماعيل، أن المزادات بدأت في المملكة قبل أكثر من 20 عامًا من خلال البيع من قِبل المحاكم الشرعية أو المسوقين العقاري للمخططات أو عن طريق المكاتب العقارية، مشيرًا إلى أنه شهد تنفيذًا أكثر من 500 مزاد عقاري وقام بالتحريج عليها.

جاء ذلك في حديث عبر الفيديو لـ"سبق" على هامش مشاركته في التحريج على المزاد العلني الثالث عشر، والأكبر في مدينة الرياض لعام 2020م، على أراضي العزيزية مول وأرض المعارض المجاورة له، وأرض البرج، وأرض خام رقم 6 بحي بدر، والذي يعد المزاد الأضخم لبيع عقارات تزيد مساحتها الإجمالية على 947 ألف متر وبمبلغ تجاوز المليار ريال.

وعن إقبال الناس على تلك المزادات، قال "خالد السماعيل" إن المزاد الذي يكون فيه مساهمون كثيرون مع المالك يعد ناجحًا ومتميزًا، مشيرًا إلى أن أعلى مزاد تم بيعه كان مخططًا في المدينة المنورة حيث وصل المبلغ إلى 184 ألف ريال للمتر الواحد.

واستذكر "السماعيل"، الدلال وخبير التسويق، موقفًا محرجًا عاش تفاصيله في عالم المزادات بمدينة الخبر، حيث أنهوا كل الاستعدادات لإطلاق مزاد فيه، إلا أنه في يوم المزاد أخطأ في ذكر اسم المشروع، وضجت القاعة بالضحك، مضيفًا: "كان موقفًا لا يمكنني أن أنساه".

وشكر الدلال خالد السماعيل صحيفة سبق الإلكترونية على وجودها الدائم في جميع المحافل والفعاليات ونقلها للحدث بمصداقية، سائلاً الله التوفيق والسداد للجميع. السوق العقاري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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