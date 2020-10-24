أخبار عاجلة

الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه -
الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري -
"العنزي" إلى رتبة "مقدم" -
وزير الحرس الوطني يرعى المنتدى الحادي عشر للأبحاث الطبية.. الشهر المقبل -
"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا» -
351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات -
أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها -
"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق -
"بر عجلان" توزع أجهزة كهربائية على المستفيدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في الوقت القاتل.. الاتحاد يلحق بالتعادل أمام الفتح

Print
في ختام الجولة الثانية من الدوري

في الوقت القاتل.. الاتحاد يلحق بالتعادل أمام الفتح

تعادل فريق الفتح الأول لكرة القدم مع ضيفه فريق الاتحاد بنتيجة 2/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

أنهى الاتحاد زمن الشوط الأول بالتقدم لصالحه بهدف، جاء عن طريق لاعبه رومارينهو عند الدقيقة الـ43 برأسية أسكنها المرمى.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ50 أدرك اللاعب متشيل فريدي التعادل للفتح من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الـ64 أضاف علي الزقعان الهدف الثاني للفتح بعد تلقيه تمريرة بينية أمام المرمى.

‏وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا عند الدقيقة الـ92، تمكن هنريكي من إدراك التعادل للاتحاد محققًا الهدف الثاني.

في الوقت القاتل.. الاتحاد يلحق بالتعادل أمام الفتح

في الوقت القاتل.. الاتحاد يلحق بالتعادل أمام الفتح

في الوقت القاتل.. الاتحاد يلحق بالتعادل أمام الفتح

في الوقت القاتل.. الاتحاد يلحق بالتعادل أمام الفتح

في الوقت القاتل.. الاتحاد يلحق بالتعادل أمام الفتح

في الوقت القاتل.. الاتحاد يلحق بالتعادل أمام الفتح

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد

الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد

وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه

وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه

الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري

الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري

"العنزي" إلى رتبة "مقدم"

"العنزي" إلى رتبة "مقدم"

شبكة عيون الإخبارية