أخبار عاجلة

الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه -
الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري -
"العنزي" إلى رتبة "مقدم" -
وزير الحرس الوطني يرعى المنتدى الحادي عشر للأبحاث الطبية.. الشهر المقبل -
"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا» -
351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات -
أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها -
"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق -
"بر عجلان" توزع أجهزة كهربائية على المستفيدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأهلي" بطلاً لكأس الاتحاد السعودي لأندية الدوري الممتاز لكرة الطاولة

Print
"الاتحاد" حل ثانيًا و"الفتح" ثالثًا

اختُتمت اليوم منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأندية الممتاز وأندية الدرجة الأولى، التي أُقيمت على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة على مدار 3 أيام.

وحقق النادي الأهلي بطولة كأس الاتحاد لأندية الدوري الممتاز، فيما حل الاتحاد بالمركز الثاني، والفتح الثالث، والصواري الرابع، وأُحد الخامس، ومضر السادس، والسلام السابع، والنهضة الثامن.

كما حقق الشباب بطولة كأس الاتحاد لأندية الدرجة الأولى، وجاء الاتفاق بالمركز الثاني، والهداية الثالث، والطرف بالمركز الرابع، والهدى الخامس، والدرعية السادس، والعرين السابع، ونادي الحمادة بالمركز الثامن.

وتوَّج عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة (عبد العزيز الطاهر، وسعد الرويس)، إضافة لمدير مكتب وزارة الرياضة بجدة سعيد الغامدي، الفِرق الفائزة بالبطولة.

الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد

الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد

وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه

وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه

الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري

الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري

"العنزي" إلى رتبة "مقدم"

"العنزي" إلى رتبة "مقدم"

شبكة عيون الإخبارية