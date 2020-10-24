بفستان غريب.. سارة عبد الرحمن في فعاليات مهرجان الجونة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة سارة عبد الرحمن خلال فعليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ارتدت فستانا قصيرا بقصة الكب، يشبه الشال، مزيجاً من الألوان الأزرق والبينك والأبيض والزيتي والمسطردة، مزود بقصة الكشكشة عند منطقة الخصر.

ونسقت مع الفستان شنطة باللون الابيض وسليبر باللون الفضي، وإكسسوارات بسيطة مكونة من كوليه وحلق، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أمس الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.