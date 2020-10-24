بفستان أبيض طويل.. بسمة متألقة في فعاليات مهرجان الجونة

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تألقت الفنانة بسمة خلال فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض، مزود بأكمام شفافة، مفتوح من عند منطقة الصدر، بقصة طويلة من الخلف.

ونسقت مع إكسسوارات أنيقة مكونة من خاتم وحلق، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أمس الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

