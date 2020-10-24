منة شلبي بفستان ساحر في فعاليات مهرجان الجونة

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تألقت الفنانة منة شلبي خلال فعليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون التركواز، كت بدون أكمام، مفتوح من عند منطقة الساق.

ونسقت مع إطلالتها إكسسوارات ناعمة مكونة من خاتم وحلق، وانسيال واعتمدت مكياجا قويا، وتسريحة شعر كلاسيكية.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أمس الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

