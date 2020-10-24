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باللون الماروني.. الكابلز محمد فراج وبسنت شوقي يخطفان الأنظار في مهرجان الجونة

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باللون الماروني.. الكابلز محمد فراج وبسنت شوقي يخطفان الأنظار في مهرجان الجونة باللون الماروني.. الكابلز محمد فراج وبسنت شوقي يخطفان الأنظار في مهرجان الجونة

مصراوي Masrawy

07:34 م السبت 24 أكتوبر 2020

كتبت_ شيماء مرسي

تألقت الفنانة بسنت شوقي خلال فعليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ارتدت فستانا طويلا باللون البيج مصنوع من قماس المخمل كت بدون أكمام، ملئ بالورود باللون الماروني.

ونسقت مع إطلالتها سليبر باللون النحاسي وشنطة باللون النحاسي وساعة يد وانسيال، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وارتدى خطيبها الفنان محمد فراج بدلة باللون الماروني وحذاء باللون الهافان.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أمس الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.
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