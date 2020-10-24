الثنائي كندة علوش وعمرو يوسف يتألقان في اليوم الثاني لمهرجان الجونة

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تألقت الفنانة كندة علوش خلال فعليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، كب بدون أكمام.

ونسقت مع إطلالتها شنطة باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدى الفنان عمرو يوسف بليزر باللون البيج وتيشرت أبيض وبنطلون جينيز.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أمس الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

