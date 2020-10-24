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2487 اصابة محلية جديدة بكورونا في الاردن

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2487 اصابة محلية جديدة بكورونا في الاردن 2487 اصابة محلية جديدة بكورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (2489) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (2487) حالة محليّة، توزّعت كما يلي:
- (1416) في محافظة العاصمة عمّان.
- (321) في محافظة إربد، منها (139) في الرمثا.
- (256) في محافظة الزرقاء.
- (179) في محافظة الكرك.
- (101) في محافظة مأدبا. 
- (77) في محافظة البلقاء.
- (66) في محافظة جرش.
- (31) في محافظة العقبة.
- (19) في محافظة المفرق. 
- (15) في محافظة معان، منهم (4) في البترا.
- (5) في محافظة الطفيلة
- (1) في محافظة عجلون.
- حالتان خارجيّتان، لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر مركز حدود العمري.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (48930) حالة.
- سُجّلت (27) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (508) حالات.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (151) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1057) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.
- سُجّلت (105) حالات شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.
- تمّ إجراء (17067) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1683236) فحصاً.

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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