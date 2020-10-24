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تأييد كويتي لبيان التعاون الإسلامي الرافض لنشر الرسوم المسيئة للرسول

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تأييد كويتي لبيان التعاون الإسلامي الرافض لنشر الرسوم المسيئة للرسول تأييد كويتي لبيان التعاون الإسلامي الرافض لنشر الرسوم المسيئة للرسول
حذرت من مغبة الاستمرار في دعم هذه الإساءات والسياسات التمييزية التي تربط الإسلام

تأييد كويتي لبيان التعاون الإسلامي الرافض لنشر الرسوم المسيئة للرسول

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن دولة الكويت تابعت باستياء بالغ استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم)، مؤكدة تأييدها لبيان منظمة التعاون الإسلامي، الذي يعبر عن الأمة الإسلامية جمعاء، وما جاء به من مضامين شاملة رافضة لتلك الإساءات والممارسات.

وحذرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم من مغبة دعم تلك الإساءات واستمرارها سواءً للأديان السماوية كافة أو الرسل عليهم السلام من قبل بعض الخطابات السياسية الرسمية، التي تشعل روح الكراهية والعداء والعنف، وتقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوأدها وإشاعة ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم.

كما حذرت من مغبة الاستمرار في دعم هذه الإساءات والسياسات التمييزية التي تربط الإسلام بالإرهاب لما تمثله من "تزييف للواقع وتطاول على تعاليم شريعتنا السمحاء الرافضة للإرهاب، فضلاً عما تمثله من إساءة بالغة لمشاعر المسلمين حول العالم ".وزارة الخارجية الكويتية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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