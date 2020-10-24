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تطورات كورونا.. إجراءات وقائية صارمة بالمغرب تشمل الدار البيضاء وما حولها

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تطورات كورونا.. إجراءات وقائية صارمة بالمغرب تشمل الدار البيضاء وما حولها تطورات كورونا.. إجراءات وقائية صارمة بالمغرب تشمل الدار البيضاء وما حولها
بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم

تطورات كورونا.. إجراءات وقائية صارمة بالمغرب تشمل الدار البيضاء وما حولها

قررت المغربية اليوم اتخاذ تدابير وقائية عدة صارمة على مستوى مدينة الدار البيضاء (أكبر مدينة مغربية)، والمدن المجاورة لها، ابتداء من الأحد المقبل عند الساعة التاسعة ليلاً من جراء الارتفاع المتواصل لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية أن هذا القرار، الذي جاء بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم، ينص على منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحًا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية أو مهنية، وإلزامية توافر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى المدن المعنية، وإغلاق الملاعب الرياضية، والمتنزهات، وإلزامية إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة الـ8 مساء.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تشمل أيضًا إغلاق جميع المتاجر والمحال التجارية الكبرى عند الساعة الـ8 مساء، وتوقيف التنقل عبر حافلات النقل العمومي و"الطرامواي" عند الساعة التاسعة مساء، وإغلاق أسواق القرب عند الساعة الـ3 زوالاً، فضلاً عن تشجيع العمل عن بُعد في الحالات التي تسمح بذلك، إضافة إلى استمرار منع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها 10 أشخاص. الجديد المغرب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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