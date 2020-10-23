أخبار عاجلة

"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا» -
351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات -
أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها -
"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق -
"بر عجلان" توزع أجهزة كهربائية على المستفيدين -
شاهد.. "آية" مولودة أول عملية زراعة رحم في الشرق الأوسط تجدد الأمل للنساء! -
خسارة 730 مليار دولار.. تراجع حاد للسياحة في العالم بسبب "كورونا" -
وزير الخارجية الروسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابًا بـ"كورونا" -
"إسرائيل" توافق على بناء 31 وحدة سكنية في الخليل -
"داخلية مجلس التعاون" يستعرضون أبرز إنجازات العمل الأمني الخليجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد سنوات من الإنشاء.. "كوبري النوارية" بمكة يرى النور غداً

Print
بعد سنوات من الإنشاء.. "كوبري النوارية" بمكة يرى النور غداً بعد سنوات من الإنشاء.. "كوبري النوارية" بمكة يرى النور غداً
بتكلفة تصل لـ72 مليون ريال

بعد سنوات من الإنشاء..

يفتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، غداً السبت، جسر تقاطع طريق المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة، المعروف بـ"كوبري النوارية".

ويسهم المشروع الذي استغرق سنوات في الإنشاء، في تحرير الحركة المرورية على طريق المدينة عند التقاطع مع سوق الهجرة واستيعاب الكثافة خلال المواسم، وبتكلفة إجمالية 72 مليون ريال.

والمشروع عبارة عن جسرين بطول 800 متر وبعرض 20 - 60 م لكل اتجاه، وبعد 4 حارات مرورية للجسر الواحد، وملحق بكل جسر عبارة لتصريف مياه الأمطار بطول 120م وبعد 16 محوراً.أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا»

"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا»

351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات

351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات

أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها

أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها

"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق

"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق

شبكة عيون الإخبارية