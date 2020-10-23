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بينها فريق "ساعد".. الفرق التطوعية تسهم في جهود محاصرة حرائق "تنومة"

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بينها فريق "ساعد".. الفرق التطوعية تسهم في جهود محاصرة حرائق "تنومة" بينها فريق "ساعد".. الفرق التطوعية تسهم في جهود محاصرة حرائق "تنومة"
أبرزت التدريب المتميز الذي تلقته للتعامل مع الطوارئ

بينها فريق

أسهمت جهود الفرق التطوعية، بينها فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، في أعمال محاصرة الحرائق التي تشهدها محافظة تنومة، تحت إشراف مباشر من إدارة الدفاع المدني.

ورصدت "سبق" جانباً من تلك المشاركات، تمثلت في نقل بعض الأدوات المستخدمة في عمليات الإطفاء والعمل جنباً إلى جنب مع رجال الدفاع المدني والفرق المساندة والجهات المشاركة في عمل متقن، ينم عن الروح الوطنية الصادقة والتدريب المتميز الذي تلقته تلك الفرق.

وامتدح العقيد علي القرني، مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، أعضاء الفرق التطوعية على الجهود التي يقدمونها في سبيل إنجاح مهام الجهات المشاركة في مهمة محاصرة الحرائق بتنومة، مشدداً على ضرورة عمل جميع الفرق بروح الفريق الواحد. الدفاع المدني مدني عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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