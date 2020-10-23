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الجوائز رحلات عمرة.. كلية أزهرية تنظم مسابقة الأفضل بين "العمال والموظفين وهيئة التدريس"

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الجوائز رحلات عمرة.. كلية أزهرية تنظم مسابقة الأفضل بين "العمال والموظفين وهيئة التدريس" الجوائز رحلات عمرة.. كلية أزهرية تنظم مسابقة الأفضل بين "العمال والموظفين وهيئة التدريس"

مصراوي Masrawy

08:28 م الجمعة 23 أكتوبر 2020

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة كلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، تنظيم مسابقة لاختيار الأفضل بين " العاملين والموظفين الإداريين وأعضاء الكنترول، وعضو هيئة التدريس"، مشيرة إلى أن مجال التنافس ضمن فئة عضو هيئة التدريس يشمل المعيدات، والمدرسات المساعدات.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن المسابقة تأتي في إطار سعي الكلية لرفع مستوى روح التنافسية الإيجابية بين منسوبيها بما يحقق جودة العملية التعليمية وارتقاء الكلية بين كليات جامعة الأزهر، مشيرة إلى أن الجوائز عبارة ٤ رحلات عمرة.

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