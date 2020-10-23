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ترحب بتوقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية

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السعودية ترحب بتوقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية ترحب بتوقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية
أكدت أنها تتطلع لتحقيق الأمن والسلام والسيادة فيها

السعودية ترحب بتوقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية

عبّرت وزارة الخارجية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة.

وأعربت الوزارة، عن تطلع المملكة بأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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