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38 وفاة و2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

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38 وفاة و2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن 38 وفاة و2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :-  أعلنت وزارة الصحة تسجيل (38) حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (481) حالة.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر الخميس، سُجِّلت (2821) حالة إصابة جديدة، (2818) حالة محليّة، و(3) حالات خارجيّة، لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر مركز حدود العمري، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (46441) حالة.

وتوزعت الإصابات المحلية كما يلي: (1886) في محافظة العاصمة عمّان، (293) في محافظة الزرقاء، (268) في محافظة إربد، منها (33) في الرمثا، (133) في محافظة البلقاء، (61) في محافظة العقبة، (37) في محافظة معان، منهم (10) في البترا، (35) في محافظة عجلون، (32) في محافظة المفرق، (28) في محافظة الكرك، (23) في محافظة مأدبا، (17) في محافظة الطفيلة، (17) في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز إلى بلوغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (103) حالات، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1110) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

كما لفت الموجز إلى تسجيل (117) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة، كما تمّ إجراء (23115) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1666169) فحصاً.

جي بي سي نيوز

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