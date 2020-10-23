إيمان العاصي بفستان أبيض ساحر في مهرجان الجونة السينمائي

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مصراوي Masrawy

نشرت الفنانة إيمان العاصي صور لها أثناء توجهها لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دروته الرابعة.

وارتدت "العاصي" فستاناً طويلاً باللون الأبيض، بصيحة off should، وجاء التصميم بقصة ضيقة، وزين بالريش من الأسفل، واختارت تصفيفه الشعر المرفوع مع تاج بسيط ومكياجا ناعماً بألوان النيود.

وينطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.