أخبار عاجلة

"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية -
أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ" -
"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية -
بتكلفة 300 مليون جنيه.. الخشت: افتتاح مستشفى طوارئ قصر العيني الجديدة منتصف نوفمبر -
فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
قتل شاب أسود يفجّر موجة عنف في فيلادلفيا الأمريكية.. فيديو -
الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"سكني" يُطلق 8 مخططات جديدة توفّر ألفي أرض سكنية -
"الفالح": المملكة لديها أحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم -
"تركي بن طلال" يفتتح 100 غرفة عناية مركزة في المستشفى الجامعي بالفرعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

إيمان العاصي بفستان أبيض ساحر في مهرجان الجونة السينمائي

Print
إيمان العاصي بفستان أبيض ساحر في مهرجان الجونة السينمائي إيمان العاصي بفستان أبيض ساحر في مهرجان الجونة السينمائي

مصراوي Masrawy

05:04 م الجمعة 23 أكتوبر 2020

نشرت الفنانة إيمان العاصي صور لها أثناء توجهها لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دروته الرابعة.

وارتدت "العاصي" فستاناً طويلاً باللون الأبيض، بصيحة off should، وجاء التصميم بقصة ضيقة، وزين بالريش من الأسفل، واختارت تصفيفه الشعر المرفوع مع تاج بسيط ومكياجا ناعماً بألوان النيود.

122576761_974913472994651_2569691204774995211_n

وينطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"الفالح": المملكة لديها أحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم

"الفالح": المملكة لديها أحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم

مصرع ملازم أول شرطة في حادث مروري ببورسعيد

مصرع ملازم أول شرطة في حادث مروري ببورسعيد

شبكة عيون الإخبارية