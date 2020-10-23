أخبار عاجلة

"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية -
أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ" -
"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية -
بتكلفة 300 مليون جنيه.. الخشت: افتتاح مستشفى طوارئ قصر العيني الجديدة منتصف نوفمبر -
فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
قتل شاب أسود يفجّر موجة عنف في فيلادلفيا الأمريكية.. فيديو -
الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"سكني" يُطلق 8 مخططات جديدة توفّر ألفي أرض سكنية -
"الفالح": المملكة لديها أحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم -
"تركي بن طلال" يفتتح 100 غرفة عناية مركزة في المستشفى الجامعي بالفرعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. "جامعة أم القرى" تستقبل رئيسها الجديد "آل مذهب"

Print
اجتمع بالقيادات واستمع لموجز الاستراتيجية والرؤية المستقبلية

شاهد..

استقبلت جامعة أم القرى رئيسها الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أمس الخميس؛ حيث كان في استقباله وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وعدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وذلك بمكتبه بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وثمن رئيس الجامعة ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله - كما نوه بثقة وتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، الرامية إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية وإدارية تتوافق مع سياسات واستراتيجيات نظام الجامعات الجديد.

واستمع "آل مذهب" خلال اجتماعه بقيادات الجامعة، إلى موجز عن استراتيجية الجامعة وأهدافها ورؤيتها المستقبلية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

وقام رئيس الجامعة بجولة تفقدية في قاعة الملك سعود للاطمئنان على سير اختبارات الطلاب، والاطلاع على الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كوفيد-19"؛ حيث استمع لاستفسارات وطلبات الطلبة فيما يخص شؤونهم الأكاديمية.

وهنأ وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ‏الدكتور معدي آل مذهب، بمناسبة صدور القرار السامي الكريم بتعيينه رئيساً للجامعة، متمنين له التوفيق والنجاح لخدمة الجامعة والارتقاء بها إلى مصاف أرقى الجامعات.

شاهد..

شاهد..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية

"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية

أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ"

أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ"

"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية

"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية

فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية