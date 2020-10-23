بروش رجاء الجداوي أبرز هدايا النجوم في مهرجان الجونة

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مصراوي Masrawy

كتبت- نور إبراهيم:

في لفتة إنسانية وعاطفية قرر المنظمون والقائمون على مهرجان الجونة في دورته الرابعة، توزيع بروش للفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي.

والبروش عبارة عن صورة واضحة للفنانة التي رحلت عن عالمنا يوليو الماضي إثر إصابتها فيروس كورونا، وهو مرصع بفصوص من اللولي الأبيض.

وينطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.