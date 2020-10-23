أخبار عاجلة

بتكلفة 300 مليون جنيه.. الخشت: افتتاح مستشفى طوارئ قصر العيني الجديدة منتصف نوفمبر -
فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
قتل شاب أسود يفجّر موجة عنف في فيلادلفيا الأمريكية.. فيديو -
الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"سكني" يُطلق 8 مخططات جديدة توفّر ألفي أرض سكنية -
"الفالح": المملكة لديها أحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم -
"تركي بن طلال" يفتتح 100 غرفة عناية مركزة في المستشفى الجامعي بالفرعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

Print
كارثية أم طريفة؟

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

أثار مبنى جمعية البر الخيرية في محافظة أبو عريش في منطقة جازان الكثير من الجدل، نظرًا لتصميمه الغريب الذي تداولته وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي بالنقد تخوفًا من تداعيه وسقوطه، وما قد يسببه ذلك من خسائر في الأرواح والأموال، فضلاً عن افتقاده إلى الجمالية الهندسية.

وعلى الرغم من تصميمه الغريب، واحتوائه ربما على بعض الأخطاء الهندسية، وعدم شعور العين بالراحة حين النظر إليه، إلا أن مبنى أبو عريش ليس الوحيد، فقد سبقته أخطاء هندسية أخرى في التصميم حول العالم، قد يراها بعضهم كارثية، بينما يجدها آخرون طريفة.. شاهدها من خلال الصور الآتية.

67b029d8c0.jpg

fa26aaff30.jpg

d90c5d48db.jpg

1e75af1456.jpg

24ac53408e.jpg

ca74342c43.jpg

b08ee01187.jpg

e455cd5f07.jpg

a555139d1e.jpg

10df4b7b17.jpg

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية

"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية

أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ"

أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ"

"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية

"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية

فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية