أمام القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.. "آل الشيخ": القيادة أتاحت لأبنائها فرصة التطوير لمشروعات الوطن المستقبلية

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أكد أنّ مشروع نيوم ما هو إلا شاهد حضاري لمدينة ذكية، ومنافس كبير للنماذج العالمية للمدن

أعرب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لاهتمامهما بالمواطن، ولما يوليه سمو ولي العهد شخصياً من اهتمام ودعم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتفصيلاً.. قال في كلمة خلال أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي انطلقت أمس تحت رعاية سمو ولي العهد - حفظه الله - : إنّ هذه القمة تعكس اهتمام وحرص المملكة على تطوير المواطن، وإتاحة الفرصة له في المجالات كافة لتأسيس مشاريع وطنه المستقبلية، معتمداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير البيئة الحاضنة التي تتبنّى هذه التقنيات المبتكرة، لتصبح المملكة في طليعة دول العالم في هذا المجال.

وأشار وزير التعليم إلى أن مشروع نيوم ما هو إلا شاهد حضاري لمدينة ذكية، ومنافس كبير للنماذج العالمية للمدن التي يعتمد تأسيسها بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعيّ بمستوى عالٍ من الجودة والكفاءة.

وأضاف الدكتور آل الشيخ في الوقت الذي تتسابق فيه الدول إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبناء منظومة ذكية تسهم في نموّها الاقتصادي فإنّ هذه القمة تشهد إطلاق عدد من المبادرات الدولية لتعزيز التوجّهات الإستراتيجية لتقنيات الذكاء الاصطناعي, لافتاً الانتباه إلى أن وزارة التعليم تعمل على تطوير الجامعات وتشجيعها على البحوث العلمية المتكاملة، وتدعم المبادراتِ البحثية في الاستخدام المسؤول للبيانات والذكاء الاصطناعي، للحد من المخاطر والتحديات التي ينطوي عليها هذا المجال، إضافة إلى مشاركتها في مبادرة تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي.

وتطرق الوزير الدكتور آل الشيخ إلى أن الوزارة ماضية في تحويل جهود الجامعات البحثية إلى واقع ملموس يفيد البشرية، وإيجاد حلول وطنية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستثمارها بالشكلِ الصحيح؛ للنهوض بمشاريعها المستقبلية في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية.

وبين وزير التعليم في ختام كلمته أنّ الوزارة شاركت في هذا التحدي بتسعين فريقاً تضم أكثر من أربع مئة طالب وطالبة، ينتمون لتسع وثلاثين جامعة سعودية، يشاركون جميعاً في التحدي الذي يحتضن أكثر من تسعين مشروعاً ابتكارياً في ثلاثة مسارات هي : الطاقة، والترفيه، والنقل.

الذكاء الاصطناعي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي