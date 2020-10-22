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العلاج الأول والوحيد.. أمريكا تعتمد عقار "فيكلوري" علاجاً لفيروس كورونا

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العلاج الأول والوحيد.. أمريكا تعتمد عقار "فيكلوري" علاجاً لفيروس كورونا العلاج الأول والوحيد.. أمريكا تعتمد عقار "فيكلوري" علاجاً لفيروس كورونا
مضاد للفيروسات ويعطى للمرضى بالمستشفيات فقط

العلاج الأول والوحيد.. أمريكا تعتمد عقار

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن الموافقة الكاملة على عقار فيكلوري (ريمديسيفير) الخاص بالشركة الأمريكية (GILEAD) كعلاج "كوفيد - 19".

وقالت الشركة في بيان صدر في وقت متأخر اليوم الخميس، إن علاج فيكلوري (ريمديسيفير) مضاد للفيروسات، ويعطى للمرضى في المستشفيات فقط في الوقت الحالي.

وأشار البيان بأن العقار مضاد للفيروسات ويعمل على وقف تكاثر "SARS-CoV-2" المسبب لفيروسات كوفيد - 19، وسبق استخدامه في حالات الطوارئ.

ويعد "فيكلوري" حالياً العلاج الأول والوحيد المعتمد لكوفيد - 19 في الولايات المتحدة، وهو متوفر على نطاق واسع في جميع المستشفيات الأمريكية.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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