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للمرة الثانية .. باحث هولندي يخترق حساب "" على "تويتر"

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للمرة الثانية .. باحث هولندي يخترق حساب "ترامب" على "تويتر" للمرة الثانية .. باحث هولندي يخترق حساب "" على "تويتر"
"جيفيرز" كشف عدم استخدام الرئيس للتدابير الأمنية الأساسية

للمرة الثانية .. باحث هولندي يخترق حساب

ذكرت صحيفة "دي فولكس كرانت" الهولندية، أن الخبير الأمني فيكتور جيفيرز، اخترق حساب الرئيس الأمريكي دونالد على موقع تويتر، واستطاع الوصول إلى رسائله المباشرة، وكان بإمكانه التغريد باسمه، وتعديل بيانات ملفه الشخصي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان البريطانية" اليوم (الخميس).

وأوضحت "دي فولكس كرانت" أن الهولندي "جيفيرز" – الذي نجح سابقًا في تسجيل الدخول إلى حساب "ترامب" في عام 2016- تمكن من تخمين كلمة مرور الرئيس الأمريكي، وأفلح في المحاولة الخامسة عندما استخدم كلمة "maga2020!".

وأضافت أن "maga" هي شعار حملة "ترامب" واختصار لجملة "Make America Great Again" التي تعني "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، بحسب "سبوتنيك".

وأشارت إلى أن "جيفيرز" عندما اخترق الحساب في 2016 كانت كلمة المرور هي "yourefired" وتعني "أنت مطرود".

ونقلت الصحيفة عن "جيفيرز" قوله: "توقعت أن يجري صدّي بعد أربع محاولات فاشلة، أو سيُطلب مني على الأقل تقديم معلومات إضافية، لكن سهولة الوصول إلى حساب ترامب تشير إلى أن الرئيس لم يستخدم تدابير أمنية أساسية مثل التحقق بخطوتين".

ووصول الباحث الهولندي إلى حساب "ترامب" على "تويتر"، يعني أنه كان قادرًا على التواصل مع 87 مليون مستخدم، هم عدد متابعي حساب "ترامب".الرئيس الأمريكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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