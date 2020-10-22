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هيئة الأمر بالمعروف بالمويه تفعّل حملة (الصلاة نور)

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هيئة الأمر بالمعروف بالمويه تفعّل حملة (الصلاة نور) هيئة الأمر بالمعروف بالمويه تفعّل حملة (الصلاة نور)
المحافظ يطلع على الخطة التنفيذية للعمل الميداني والتوعوي

هيئة الأمر بالمعروف بالمويه تفعّل حملة (الصلاة نور)

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المويه في تنفيذ برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانياً وتوعوياً، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقتٍ سابق بتدشين الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتهدف الحملة إلى الحضور الميداني والحث على أداء الصلوات في أوقاتها في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة والمتنزهات وكل ما هو متاح عبر الوسائل التوعوية لنشر عدد من الرسائل المشتملة على عبارات عن أهمية الصلاة وعظم هذه الشعيرة.

واطلع محافظ المويه أحمد بن عبدالله بن عبدالدايم، على الخطة التنفيذية للعمل الميداني والتوعوي خلال زيارة رئيس هيئة محافظة المويه الشيخ: خليوي بن مدغم السبيعي للمحافظة.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري. الدور المناط بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه المجتمع وتوعيته بمثل هذه المبادرات والحملات التي تحظى بمتابعة ودعم الدكتور السند. والمحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين.الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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