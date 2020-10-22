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وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا

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وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا
استعراض الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي.

وتضم المجموعة كلاً من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العربية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

على جانب آخر استقبل ابن فرحان في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المستشارة السياسية الأعلى لوزير الطاقة الأمريكي فيكتوريا كوتس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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