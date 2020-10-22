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استغل ظروف الغيابات.. التعاون يُلحق بالنصر ثاني خسارة

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بعشرة لاعبين وبضربة "توامبا" القاتلة

استغل ظروف الغيابات.. التعاون يُلحق بالنصر ثاني خسارة

تغلب فريق التعاون الأول لكرة القدم على ضيفه النصر بهدف دون مقابل في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة والستين من زمن الشوط الثاني بقدم "توامبا" بعد تلقيه تمريرة بينية أمام المرمى النصراوي ليودع الكرة في الشباك.

وكان شوط المباراة الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

استغل ظروف الغيابات.. التعاون يُلحق بالنصر ثاني خسارة

استغل ظروف الغيابات.. التعاون يُلحق بالنصر ثاني خسارة

استغل ظروف الغيابات.. التعاون يُلحق بالنصر ثاني خسارة

استغل ظروف الغيابات.. التعاون يُلحق بالنصر ثاني خسارة

استغل ظروف الغيابات.. التعاون يُلحق بالنصر ثاني خسارة

استغل ظروف الغيابات.. التعاون يُلحق بالنصر ثاني خسارة

استغل ظروف الغيابات.. التعاون يُلحق بالنصر ثاني خسارة

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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