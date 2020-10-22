خافيير تيباس: على "ميسي" التفكير مليًّا إذا أراد الرحيل عن الدوري الإسباني

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قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، الخميس: إن رحيل نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يكون مأساة للبطولة الإسبانية، وذلك عشية مباراة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد التي تقام للمرة الأولى من دون جمهور.

وقال تيباس: "أعتقد أنه إذا ترك ميسي برشلونة، فإن العلامة التجارية ميسي وبرشلونة الموجودة والتي تعمل بشكل جيد للغاية في كل أنحاء العالم، ستتأثر، أعتقد أن على ميسي التفكير مليًّا فيما يريد فعله".

لكنه أردف قائلًا: "إنها لن تكون مأساة فقد غادر كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي في 2018، وغادر نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي في 2017 ولم تحدث مأساة".

وأضاف: "نيمار انضم إلى سان جرمان ولا أعتقد أن البطولة الفرنسية أصبحت الآن في صدارة الساحة الدولية، إنها حقيقة، من يظن أن اللاعبين هم من يصنعون البطولات أو علامة المنافسة، مخطئون".

وكان ميسي أعرب عن رغبته بالرحيل عن النادي الكاتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد وتحريره من عامه الأخير بعد خلافات داخلية وسلسلة نتائج كارثية أدت إلى إقصاء الفريق من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارة مذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8، وتنازله عن لقب الدوري المحلي لصالح غريمه الأبدي ريال مدريد.

وتطرق تيباس إلى مباراة الكلاسيكو الأولى لهذا الموسم بين برشلونة وريال مدريد حامل اللقب، والتي ستقام السبت ضمن المرحلة السابعة على ملعب "كامب نو".

وسيقام "كلاسيكو" قطبي الكرة الإسبانية للمرة الأولى من دون جمهور، جراء القيود المفروضة للحد من تفشّي جائحة كوفيد-19.