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"العثيمين": خادم الحرمين رسم خارطة طريق لتفعيل دور المرأة في قيادة التغيير

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"العثيمين": خادم الحرمين رسم خارطة طريق لتفعيل دور المرأة في قيادة التغيير "العثيمين": خادم الحرمين رسم خارطة طريق لتفعيل دور المرأة في قيادة التغيير
من خلال تأهيلها وإكسابها المهارات اللازمة لمواكبة تطورات سوق العمل

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجموعة العشرين ورئيس القمة الإسلامية، في ختام اجتماعات "مجموعة تواصل المرأة 20".

وقال: إن هذه الكلمة رسمت خارطة طريق لإصلاح المجتمعات من خلال تمكين المرأة وتفعيل دورها في قيادة التغيير.

وأضاف العثيمين أن خادم الحرمين الشريفين أنصف المرأة بدعوته إلى تجاوز التحديات التي تواجه النساء عبر تأهيلهن وإكسابهن المهارات اللازمة لمواكبة التطورات التي يتطلبها سوق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية شاملة للمرأة تحقق الإنصاف بين الجنسين.

وأكد "العثيمين" أن المرأة شهدت اهتمامًا كبيرًا خلال رئاسة المملكة العربية لمجموعة العشرين، مشيرًا إلى أن "مجموعة تواصل المرأة 20" شهدت نشاطات متميزة أسفرت عن توصيات مهمة بشأن ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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