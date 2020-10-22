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اتفاقية تعاون بين المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم مع LG

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لتدريب منتسبي قسم التبريد والتكييف الشباب وتوظيفهم

اتفاقية تعاون بين المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم مع LG

وقعت إدارة المعهد الصناعي والكلية التقنية بحوطة بني تميم، مع شركة (LG)، اتفاقية تعاون مشترك لتدريب منتسبي قسم التبريد والتكييف، وتوظيفهم.

وكان مدير إدارة المعهد الصناعي والكلية التقنية بحوطة بني تميم، المهندس أحمد الفضل، استقبل في مكتبه ممثل شركة (LG)، المهندس عقيل العنزي؛ لبحث مواصلة تفعيل التعاون المشترك في التدريب، جرى خلاله مقابلة المتدربين بالقسم وإكمال الإجراءات معهم وبرواتب مجزية.

حضر اللقاء من المعهد الصناعي والكلية التقنية: خميس التميمي، والمهندس عبد الهادي المطر، والمهندس عبد المجيد المهنا، ومدير العلاقات العامة راشد الخريف.

من جهته قال المهندس أحمد الفضل: إن الاتفاقية تأتي انطلاقًا من حرص واهتمام إدارة المنشأة بكل ما من شأنه رفع مستوى التدريب وترغيب شباب الوطن للانخراط في سوق العمل وتحقيق توجيهات القيادات العليا بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمستمرة، بمشاركة أبناء الوطن والانخراط بسوق العمل، لتحقيق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين ٢٠٣٠.

اتفاقية تعاون بين المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم مع LG

اتفاقية تعاون بين المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم مع LG

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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