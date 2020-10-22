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تطبيق نظام الشرائح الإلكترونية لأول مرة في ملتقى المملكة لاختراق الضاحية

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تستضيفه الليث بمشاركة 35 ناديًا.. ضمن أنشطة الاتحاد السعودي لألعاب القوى

تطبيق نظام الشرائح الإلكترونية لأول مرة في ملتقى المملكة لاختراق الضاحية

وصل لمحافظة الليث عضو اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لألعاب القوى إبراهيم السهلي؛ حيث وقف على مسار سباق ملتقى المملكة (الأول) المفتوح لاختراق الضاحية للدرجات الثلاث (ناشئين – شباب – أولى)، وذلك تحت شعار (الليث تنطلق)، ضمن أنشطة الاتحاد السعودي لألعاب القوى.

وقام "السهلي" بقياس المسار من البداية مرورًا بالمنعطفات والدوائر وحتى النهاية، وتم تخطيط مواقع زراعة الشرائح الإلكترونية، والتي تطبق لأول مرة في هذا النوع من سباقات اختراق الضاحية بالمملكة؛ حيث تعد هذه الشرائح مرتبطة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى في سباقات اختراق الضاحية، وتعطي الزمن الحقيقي للمتسابق، كما أن هذه الشريحة سيوضع منها نسخة أخرى على أرقام اللاعبين بعد تسجيل أسمائهم باللغة الإنجليزية.

من جهة أخرى صرح رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رئيس نادي الليث الرياضي عبد الله البصراوي، بأن مدير مكتب وزارة الرياضة بمكة المكرمة أسامة الزامل، سيقوم بزيارةٍ لمحافظة الليث الأسبوع المقبل؛ للاطمئنان على سير الاستعداد لاستضافة هذه البطولة الكبيرة، وتفقد مواقع سكن الأندية المشاركة، وكذلك عُقد اجتماع مع محافظ الليث الأستاذ عمران بن حسن الزهراني.

يذكر أن محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في نادي الليث الرياضي، تستضيف يوم الجمعة 20 ربيع الأول 1442هـ، ملتقى المملكة (الأول) المفتوح لاختراق الضاحية للدرجات الثلاث (ناشئين – شباب – أولى)، وذلك تحت شعار (الليث تنطلق)، ضمن أنشطة الاتحاد السعودي لألعاب القوى. ويشارك في البطولة أكثر من 600 لاعب يمثلون 35 ناديًا هي: الهلال والنصر وجرش والأغر والمجد وقلوة والقوس والاتحاد والشباب ووج والصفا والوطن وأحد والخليج والفاروق والليث والتسامح والوطني والعدالة والوشم والزيتون وعكاظ والمصيف وصحاري ومضر والفرسان والأهلي والهدى والوادي الأخضر والتهامي والنور وجدة ورأس تنورة وحبونة ومصدة.

ويتنافس اللاعبون في مسابقات اختراق الضاحية لمسافات أربعة كيلومترات للناشئين، وستة كيلومترات للشباب، وثمانية كيلومترات للدرجة الأولى. وقد كلفت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لألعاب القوى أكثر من 45 حكمًا لإدارة منافسات هذا الملتقى.

وتعتبر محافظة الليث هي أول محافظة تستضيف هذه البطولة بهذا العدد الذي يتجاوز 800 شخص من لاعبين ومدربين ومسؤولين ومرافقين. وقد تم حجز عدد خمسة فنادق بكاملها، بالإضافة إلى منتجعين سياحيين أحدهما سيكون مخصصًا لكبار الشخصيات.

تطبيق نظام الشرائح الإلكترونية لأول مرة في ملتقى المملكة لاختراق الضاحية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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