أخبار عاجلة

الافتاء الاردنية تستنكر الرسوم المسيئة للرسول محمد -
ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات" -
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين -
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر -
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال -
نيابةً عن الملك.. "الراجحي" يتسلم البيان الختامي لقمة أعمال مجموعة تواصل العمال "L20" -
حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد -
"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد -
"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة -
ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قلادة الأمير محمد بن فهد لأفضل أعمال تطوعية تعلن تفاصيل نسختها الثالثة

Print
قلادة الأمير محمد بن فهد لأفضل أعمال تطوعية تعلن تفاصيل نسختها الثالثة قلادة الأمير محمد بن فهد لأفضل أعمال تطوعية تعلن تفاصيل نسختها الثالثة
عقدت مؤتمراً صحفياً عبر " Zoom " وتضم 6 مجالات ..وجوائزها 180 ألف دولار

قلادة الأمير محمد بن فهد لأفضل أعمال تطوعية تعلن تفاصيل نسختها الثالثة

عقدت اللجنة المنظمة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة من القلادة التي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع ومقرها مملكة البحرين ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية في المملكة العربية .

يأتي هذا برعاية جامعة الدول العربية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر، وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية، والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وتقام القلادة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر من كل عام.

وشارك في المؤتمر المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية زيدان علي الزيدان وعضو لجنة التحكيم في القلادة سامية حسين، وقد أدار المؤتمر نور فيصل، كما شهد المؤتمر حضور مسؤولين بارزين وإعلاميين وجمهور من المهتمين بمجال العمل التطوعي على المستوى العالمي.

وخلال اللقاء أكد المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية أن المؤسسة تحرص على خدمة قضايا التنمية المجتمعية الشاملة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، من خلال تكثيف الجهود في تطوير وابتكار مبادرات وبرامج نوعية أبرزها إطلاق القلادة بنسختها الثالثة وتوسيعها عالمياً، بهدف نشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتشجيع المنظمات الأهلية والجهات والأفراد في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية المتميزة لتحقيق التنمية في في مختلف دول العالم.

من جانبها تحدثت عضو لجنة التحكيم عن معايير المشاركة في القلادة وفئاتها ومجالاتها المتعددة والتي تم استحداثها في هذه النسخة لتشمل قطاعات مختلفة، كما تطرقت إلى أن لجنة التحكيم أصبحت تضم عدداً من المحكمين أصحاب الكفاءات والخبرات من أكثر من دولة عربية وعالمية، والتي ستقوم بدورها في تصنيف الأعمال المتقدمة وفق شروط وأحكام الترشح.

وخلال المؤتمر وجه الصحفيون أسئلة للمتحدثين حول طرق المشاركة في القلادة وحول توجه مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية تجاه المشاريع التطوعية المتميزة وإمكانية تبنيها، من أجل تحفيز المتطوعين على الإستمرار في الابتكار والإبداع بالعمل التطوعي وتطويره.

يذكر أن مجموع جوائز قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية وأن الجوائز تقدر بـ 30 ألف دولار أمريكي لكل مجال بإجمالي عام 180 ألف دولار أمريكي، وهي موزعة على ستة مجالات، مجال التعليم، مجال الصحة، مجال التمكين الاقتصادي، مجال التراث والثقافة والفنون، مجال المياه والبيئة، مجال التسويق والإعلام المجتمعي، تتوزع وفقًا للتنافس بين فئات القلادة كل على حدة.

هذا ويستمر التسجيل حتى تاريخ 28 أكتوبر من الشهر الجاري 2020م عبر استمارة المشاركة في موقع القلادة www.arabvu.org/voluntaryinsignia/

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

شبكة عيون الإخبارية