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شاهد.. "الحمين" يدشن مهرجان تمور مرات الأول.. وهذه أهم أركانه

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بحضور "الفراج" ورؤساء الدوائر الحكومية.. وهنا لقطات معبرة عن يوم الافتتاح

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تصوير محمد الطويل: دشن محافظ محافظة مرات أحمد بن سعود الحميّن فعاليات مهرجان مرات للتمور الأول بحضور مدير عام البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج ورؤساء الدوائر الحكومية وعدد من المسؤولين والأعيان .

وبدأ المهرجان بحفل خطابي تخلله عدد من الكلمات، وعرض مرئي عن محافظة مرات وتوزيع الدروع على الجهات المشاركة والداعمة للمهرجان، ثم قام محافظ مرات وضيوف المهرجان بجولة في أركان المهرجان والذي اشتمل على عدة أجنحة وفعاليات أهمها: أركان بيع التمور، الأسر المنتجة، الفود ترك، الحرف اليدوية، يوميات الرحالة النادر، عروض باب البر للرحلات كما اشتمل المهرجان على خيمة للضيافة ومسرح للأطفال وجلسات للعوائل.

وكان لمستشفى مرات دور فعال ومميز في المهرجان بإشراف مباشر من مدير المستشفى الأخصائي حامد المطيري، إذ تواجدت الطواقم الطبية في الصالة الرئيسية للمهرجان لتوعية المواطنين والمقيمين وإجراء الفحوصات لمرتادي المهرجان، كما يقوم الطاقم الطبي بتطعيم الراغبين من زوار المهرجان بلقاح الأنفلونزا الموسمية، إضافة إلى توزيع المعقمات والكمامات والمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار .

وأكدت الجهات المنظمة (بلدية مرات ولجنة التنمية الاجتماعية) أن المهرجان سيبدأ فعالياته الساعة ٤ عصرًا وحتى الساعة ١٠ ليلاً كل يوم، وسيستمر ٤ أيام، إذ يختتم فعالياته يوم السبت القادم.

من جانبه قال محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين إن تنظم المحافظة مهرجان التمور الأول وفعالياته المصاحبة؛ لأجل تعزيز الحراك الاقتصادي والسياحي وزيادة حجم المبيعات السنوية، بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تضمنت مستهدفاتها أن تكون المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، التي صنفت الثانية عالميًّا في إنتاج التمور بنسبة 17% من مجمل الإنتاج العالمي".

وأضاف الحمين أن موسم التمور يشكل بعدًا غذائيًّا واقتصاديًّا مهمًّا، ووفق بيانات المركز الوطني للنخيل والتمور؛ فإن بلادنا تمتاز بتنوع إنتاجي وتطور كبير بقطاع التمور؛ إذ تنتج مختلف مناطق المملكة 1.539.755 طنًّا سنويًّا، ويبلغ عدد النخيل بالمملكة 31.234.155 نخلة، تمتدّ على مساحة 107 آلاف هكتار تقريبًا".

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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