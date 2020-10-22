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بالاسماء : تنقلات في الامن العام الاردني

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بالاسماء : تنقلات في الامن العام الاردني بالاسماء : تنقلات في الامن العام الاردني

جى بي سي نيوز :- اجرى مدير الامن العام عدة تنقلات شملت مجموعة من العمداء والعقداء .

اسماء : 

- العميد محمد محمود محمد من إدارة ترخيص السواقين والمركبات إلى قائمة الضباط المؤقتة.

- العقيد ياسر ياسين عيد من مركز إصلاح وتأهيل البلقاء مديرا لمركز إصلاح وتأهيل ماركا للأمن العام بالوكالة.

- العقيد الركن محمد عبدالمجيد محمد من مركز إصلاح وتأهيل ماركا للأمن العام مديرا لمركز إصلاح وتأهيل البلقاء بالوكالة.

- العقيد عامر سالم حمود من إدارة التنفيذ القضائي مديرا لإدارة أمن الجسور بالوكالة.

- العقيد حيدر محمد عبدالرحمن من إدارة أمن الجسور مديرا لإدارة التنفيذ القضائي بالوكالة.

- العقيد أنور عليان رضوان يقوم بأعمال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالإنابة بالإضافة لعمله لحين تعيين من يقوم بهذه الوظيفة.

- العقيد محمد رسول بادي حمدان من مديرية شرطة الرصيفة مساعدا في مديرية شرطة شمال عمان.

جي بي سي نيوز

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