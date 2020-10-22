بالاسماء : تنقلات في الامن العام الاردني

جى بي سي نيوز :- اجرى مدير الامن العام عدة تنقلات شملت مجموعة من العمداء والعقداء .
اسماء :
- العميد محمد محمود محمد من إدارة ترخيص السواقين والمركبات إلى قائمة الضباط المؤقتة.
- العقيد ياسر ياسين عيد من مركز إصلاح وتأهيل البلقاء مديرا لمركز إصلاح وتأهيل ماركا للأمن العام بالوكالة.
- العقيد الركن محمد عبدالمجيد محمد من مركز إصلاح وتأهيل ماركا للأمن العام مديرا لمركز إصلاح وتأهيل البلقاء بالوكالة.
- العقيد عامر سالم حمود من إدارة التنفيذ القضائي مديرا لإدارة أمن الجسور بالوكالة.
- العقيد حيدر محمد عبدالرحمن من إدارة أمن الجسور مديرا لإدارة التنفيذ القضائي بالوكالة.
- العقيد أنور عليان رضوان يقوم بأعمال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالإنابة بالإضافة لعمله لحين تعيين من يقوم بهذه الوظيفة.
- العقيد محمد رسول بادي حمدان من مديرية شرطة الرصيفة مساعدا في مديرية شرطة شمال عمان.