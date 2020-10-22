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بعد تكليفه بتشكيل اللبنانية.. مهمة صعبة في انتظار "الحريري"

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بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية.. مهمة صعبة في انتظار "الحريري" بعد تكليفه بتشكيل اللبنانية.. مهمة صعبة في انتظار "الحريري"
جراء الانقسامات السياسية ونقمة الشارع على الطبقة السياسية في البلاد

بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية.. مهمة صعبة في انتظار

كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيل الجديدة، بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وتنتظر "الحريري"، الذي استقالت حكومته قبل نحو عام؛ بسبب احتجاجات شعبية، مهمة صعبة جراء الانقسامات السياسية ونقمة الشارع على الطبقة السياسية.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أنه لو نجح في مهمته ستكون المرة الرابعة التي يترأس فيها "الحريري"، الحكومة اللبنانية.

وفي مقدمة مهام "الحريري" العمل لقيادة لبنان من أزمته السياسية والاقتصادية الطاحنة، وإحياء جهود فرنسا التي وضعت خارطة طريق لتنفيذ إصلاحات تساهم في عودة المساعدات الخارجية التي يحتاجها لبنان إلى أقصى حدّ.سعد الحريري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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