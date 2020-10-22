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حولوها مواقف.. ملاك مركبات يغلقون شوارع تربط أحياءً بمكة

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إهمال من الجهة المعنية بتركها دون سفلتة أو عدم نظافتها

حولوها مواقف.. ملاك مركبات يغلقون شوارع تربط أحياءً بمكة

تسبب عدد من مالكي المركبات في إغلاق بعض الشوارع الفرعية بمكة والتي تربط بين أحياء وتختصر مسافة على مرتادي الطريق عند رغبتهم الانتقال إلى شارع آخر بدلاً من السير إلى أقصاه والعودة مرة أخرى.

ووثقت "سبق" إغلاق عدد من طرق الخدمة الفرعية في مخططات 4 و 2؛ وذلك بقيام بعض ملاك المنازل الملاصقة لتلك الشوارع بإيقاف مركباتهم في تلك الشوارع وكأنها أصبحت جزءًا من ممتلكاتهم.

كما أن بعض الطرق تعرضت للإهمال من الجهة ذات العلاقة؛ إما بتركها دون سفلتة أو عدم نظافتها مما جعلها تفقد أهميتها؛ حيث يستخدمها أصحاب المنازل كمواقف لمركباتهم.

حولوها مواقف.. ملاك مركبات يغلقون شوارع تربط أحياءً بمكة

حولوها مواقف.. ملاك مركبات يغلقون شوارع تربط أحياءً بمكة

مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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