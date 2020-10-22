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انقلاب واحتجاز.. مصرع 2 وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بجدة

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وقع بـ"دوار الكرة الأرضية" والهلال الأحمر نقل المصابين والمدني فك الاحتجاز

انقلاب واحتجاز.. مصرع 2 وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بجدة

لقي اثنان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بإصابات متفاوتة؛ وذلك إثر حادث مروري لصهريج ماء انقلب على ثلاث عربات بدوار الكرة الأرضية بطريق الملك عبدالعزيز شمال محافظة جدة؛ مما أدى إلى احتجاز بعض المصابين، قبل أن تباشر فرقة الإنقاذ من الدفاع المدني فك المحتجزين؛ فيما باشرت فِرَق الهلال الأحمر الحادث، واتضح أن حالتين قد توفيتا وحالتين خطيرتان وأخرى متوسطة وحالتين تم التعامل معها في الموقع؛ حيث باشرت 4 فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر بقيادة القائد الميداني معتز الباشا.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد أن فِرَق إسعاف الهلال الأحمر باشرت نقل المصابين إلى المستشفيات.

حادث مروري هيئة الهلال الأحمر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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