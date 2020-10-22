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حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
رغم التخوفات.. الحكم "السعودي" يثبت نجاحه في أول جولتين بالدوري
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
انطلاق 3 شاحنات تحمل 6550 كرتونًا من "تمور تربة" للمرابطين بالحد الجنوبي
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
بعضهم سيلجأ للعنف.. ما موقف الأمريكيين إذا خسر مرشحهم انتخابات الرئاسة؟
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:01 مساءً
شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية"
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بومبيو: طلبنا من دمشق إطلاق سراح الصحفي أوستين تايس لكنها ترفض ذلك حتى الآن
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 22 أكتوبر 2020 09:01 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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