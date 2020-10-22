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"الأرياني" يدعو اليمنيين كافة للاستمرار في الحملات المنددة بالعدوان الإيراني

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"الأرياني" يدعو اليمنيين كافة للاستمرار في الحملات المنددة بالعدوان الإيراني "الأرياني" يدعو اليمنيين كافة للاستمرار في الحملات المنددة بالعدوان الإيراني
أشاد بالاستنفار الشعبي ضد تعيين إيران سفير "حاكم عسكري" لدى "الحوثي"

أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني بحالة الاستنفار والغضب والسخط العارم وردود الأفعال التي أثارها إعلان إيران الاستفزازي تعيين سفير "حاكم عسكري" لدى ميليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء.

في التفاصيل، أوضح وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الأربعاء، أن المواقف السياسية والإعلامية التي أعقبت الإعلان الإيراني وما زالت تتوالى تؤكد الإجماع الشعبي والوطني على رفض كل أشكال الوجود الإيراني في اليمن ومحاولاته بسط نفوذه وفرض وصايته على جزء من أراضيه‏.

وأشار الوزير الإرياني إلى أن ردود الفعل الواسعة التي أثارها الإعلان الاستفزازي مؤشر واضح عن فشل محاولات نظام الملالي في طهران المتواصلة منذ الانقلاب الذي أدارته عبر أداتها الحوثية سلخ اليمن عن محيطه الخليجي وفضائه العربي وتحويله إلى مقاطعة إيرانية ومسخ هوية اليمنيين، وتأكيداً لتمسكهم بهويتهم الوطنية والعربية‏.

ودعا الإرياني اليمنيين قوى ومكونات سياسية واجتماعية ونخب وإعلاميين وصحفيين ونشطاء باستمرار حملاتهم السياسية والإعلامية المنددة بالتمادي الإيراني في سياساته العدائية، وكشف دور نظام طهران في تصعيد وتيرة الأزمة وتقويض جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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