إعلاميون: كلمة ولي العهد خلال قمة الذكاء الاصطناعي دعوة لتشكيل حالة عالمية جديدة

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قالوا إن مضامينها تؤكد أن السعودية تسير برؤية طموحة نحو العالمية بمختلف المجالات

نوه عدد من الإعلاميين السعوديين بمضامين كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" التي أكد فيها أن عام 2020 سيكون عامًا استثنائيًّا لاختبار إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي يشهد فيه تشكُّل حالة عالمية جديدة، تعيد تعريف أساليب الحياة والأعمال والتعلم.

وتفصيلاً، وصف الإعلاميون خلال حديثهم لـ"سبق" كلمة ولي العهد بالدعوى الحثيثة لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية، والعمل بأقصى الإمكانات في سبيل الارتقاء بالمجتمعات والاقتصادات.

وفي البداية، قال المستشار الإعلامي وكاتب الرأي أحمد بن عوض الظفيري: لقد آمن السعوديون بحلم سمو ولي العهد ببناء سعودية تنتزع مكانتها المستحقة إقليميًّا وعالميًّا بسواعد أبنائها. لقد آمن السعوديون بهذا الشاب وبأحلامه التي في حديثه عنها تشبه المستحيل، وما تلبث أن تتحول إلى حقيقة. مشيرًا إلى أن هذه المنتديات والمؤتمرات تمثل لبنة أولى في أساس تحقيق الأحلام.

ولفت "الظفيري" إلى أن سموه يسعى كي تصبح السعودية قِبلة الباحثين عن تحقيق أحلامهم في كل شيء. ومؤتمر الذكاء الاصطناعي خطوة من الخطوات في طريق جعل نيوم مدينة الأحلام في الشرق الأوسط. لقد أطلق محمد بن سلمان حلمًا، وها هو الآن يبدأ مسيرة تحقيقه. لا شيء مستحيل أمام هذا الشاب.

من ناحيته، قال الإعلامي محمد بن جمعان الغامدي: سمو ولي العهد رسم خارطة الطريق عبر رؤية 2030 لقيادة السعودية للعالمية في مختلف المجالات. وإن كلمته اليوم تحمل الكثير من المعاني العظيمة، والثقة التي يتمتع بها سموه الكريم. ولا شك أن السعودية قادرة على تحقيق ذلك -بإذن الله- في ظل قيادتنا الرشيدة، سائلاً الله أن يحفظهم من كل سوء، وأن يعينهم على تحقيق رؤيتها السديدة.

بدوره، وصف الإعلامي محمود حميد مضامين كلمة ولي العهد في افتتاح القمة العالمية بالدليل القاطع على تأكيد امتلاك السعودية قدرات عالية في جانب الذكاء الاصطناعي. مضيفًا: كما تدل على همة سموه العالية بأن السعودية قادرة على أن تكون ملتقى ومرجعًا للمجالات كافة، ولاسيما في المجال الذكاء الاصطناعي والرقمي الذي من خلاله تتم خدمة البشرية في العالم أجمع.

وفي السياق ذاته، أكد مذيع قنوات mbc الإعلامي خلف الخلف أن السعودية تسير وفق خطط مدروسة، وبرؤية واضحة طموحة نحو تحقيق العالمية. موضحًا أن سمو ولي العهد خلال كلمته وضع النقاط على الحروف بأن السعودية قادرة على منافسة العالم في المجالات كافة، ولاسيما ونحن نرصد القفزات الهائلة في مجالات متعددة، وهذا يأتي ترجمة لكلمة سابقة لسمو ولي العهد عندما أكد أن طموحنا عنان السماء.

يُذكر أن القمة العالمية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على مدى يومين تحظى بمشاركة أكثر من 200 خبير وصانع قرار، وستتضمن حوارات ذات أهمية عالمية، سواء من حيث التعافي من الجائحة، أو التوجهات التي تشكل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعاون بين القيادات في هذا المجال، وتحري الخيارات الاستراتيجية الوطنية الملائمة.