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100 مستفيدة من حملة الكشف عن سرطان الثدي في "نادي ضمك"

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100 مستفيدة من حملة الكشف عن سرطان الثدي في "نادي ضمك" 100 مستفيدة من حملة الكشف عن سرطان الثدي في "نادي ضمك"
بالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني

100 مستفيدة من حملة الكشف عن سرطان الثدي في

اختُتمت مساء اليوم في مقر نادي ضمك الحملة المجانية التوعوية لسرطان الثدي لشهر أكتوبر والكشف المجاني، بالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني، التي استفاد منها قرابة 100 سيدة بالكشف المجاني.

وقدَّمت مسؤولة القسم النسائي بنادي ضمك سارة عيسى مساء أمس المؤتمر الصحفي لتدشين الحملة، بحضور عدد من إعلاميي وإعلاميات المنطقة وبعض مشاهير السوشال ميديا، الذين أبدوا اهتمامهم بنشر الوعي بالفحص المبكر.

وشاركت الدكتورة رانيا مصطفى، استشارية جراحة عامة في المستشفى السعودي الألماني، وقدمت في بداية المؤتمر معلومات مهمة حول كيفية الوقاية من سرطان الثدي، وضرورة إجراء الفحص المبكر حفاظًا على صحة المرأة.

100 مستفيدة من حملة الكشف عن سرطان الثدي في

100 مستفيدة من حملة الكشف عن سرطان الثدي في

100 مستفيدة من حملة الكشف عن سرطان الثدي في

100 مستفيدة من حملة الكشف عن سرطان الثدي في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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